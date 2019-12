Lauterbach warnt vor Vertrauensverlust der SPD

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hat vor einem weiteren Vertrauensverlust der SPD gewarnt. "Ein "Weiter so" darf es nicht geben", sagte er am Freitag am Rande des Parteitags in Berlin. Die SPD dürfe nicht nur diskutieren und dann nichts verändern. "Sonst verspielt auch unsere neue Führung ihr Vertrauen."

Lauterbach forderte, dass die Partei zukünftig wieder geschlossen auftrete. "Wenn wir nicht geschlossen agieren, können wir auch keine Gespräche mit der CDU über einen Verbleib (in der Koalition) führen, der bei uns an bestimmte Bedingungen geknüpft sein muss."

Lauterbach war selbst im Wettstreit um den SPD-Vorsitz ins Rennen gegangen. Nach der verlorenen Wahl, sei er mit gemischten Gefühlen nach Berlin gereist. "Auf den anderen Seite ist es so, dass heute ein besonderer Parteitag ist", sagte der Abgeordnete. "Ich hoffe wir bekommen einen Aufbruch hin und dafür muss gekämpft werden."

Die etwa 600 Delegierten werden an diesem Freitag in Berlin eine neue Parteispitze wählen und den Kurs der SPD in der großen Koalition mit der Union bestimmen./mre/DP/jha