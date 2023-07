Lauterbach will Zahl der Hitzetoten in Deutschland halbieren

BERLIN (dpa-AFX) - Mit mehr Hitzeschutz in Deutschland will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Halbierung der Zahl der Hitzetoten bereits in diesem Jahr erreichen. Es sei in Deutschland von über 8000 Hitzetoten im vergangenen Jahr auszugehen, sagte Lauterbach am Freitag in Berlin. "Wir haben das Ziel, die Zahl der Sterbefälle in diesem Jahr zu halbieren, also unter 4000 zu halten", kündigte Lauterbach an. Eine Auswertung des Robert Koch-Instituts habe ergeben, dass allein von Mitte April bis Mitte Juli von 1500 Hitzetoten in Deutschland auszugehen sei.

Der angekündigte Hitzeschutzplan seines Hauses sei nun verabschiedet worden. Das neue Konzept umfasst laut dem SPD-Politiker verschiedene Vorhaben in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, den Hausärzten, den Krankenhäusern, den Pflegeeinrichtungen, den Kommunen und den Ländern. Verstärkt gewarnt werden solle die Bevölkerung über den öffentlichen Rundfunk. "Wir sind auch dabei, direkte Warnungen auszuspielen für extreme Hitzesituationen", sagte Lauterbach. Dies solle über SMS-Nachrichten und die offizielle bundesweite Nina-Warnapp geschehen./bw/sam/DP/zb