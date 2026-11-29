Lavras Gold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Lavras Gold hat am 27.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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