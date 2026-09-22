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Lawrow plant Treffen mit Rubio bei UN

MOSKAU/NEW YORK (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow plant ein Treffen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Das Gespräch sei für den morgigen Mittwoch angesetzt, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Einzelheiten nannte er nicht. Eine Bestätigung von US-amerikanischer Seite stand noch aus.

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Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind weiter gespannt, auch wenn US-Präsident Donald Trump sich seines guten Drahts zu Kremlchef Wladimir Putin rühmt.

Lawrow und Rubio hatten zuletzt im Juli bei einem Außenministertreffen der Staatengruppe Asean in Manila miteinander gesprochen. Das Treffen war von Moskauer Seite groß angekündigt worden. Es dauerte aber nur 35 Minuten und brachte keine Annäherung beim Hauptstreitpunkt, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine./fko/DP/jha

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