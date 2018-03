Briten machen Putin für Gift-Anschlag verantwortlich

- von Guy Faulconbridge und Olzhas Auyezov

Moskau/London (Reuters) - Großbritannien macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für den Gift-Anschlag auf einen Ex-Agenten verantwortlich.

Es sei "äußerst wahrscheinlich", dass es Putins Entscheidung gewesen sei, den Nervengift-Einsatz auf britischen Straßen anzuordnen, sagte Außenminister Boris Johnson am Freitag in London. Der Kreml warf Johnson ein schockierendes und unanständiges Benehmen vor. Zuvor hatte Russland die Ausweisung von Diplomaten als Reaktion auf einen entsprechenden Schritt der Briten angekündigt. Gewarnt wurde aber auch vor weiterer Eskalation: Man dürfe nicht vor Ende der Polizeiarbeit in einen Kalten Krieg abrutschen, sagte der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel sagte: "Jemand ist solange unschuldig, bis jemand das Gegenteil bewiesen hat."

Johnson warf Russland vor, das Nervengift entwickelt und illegal gelagert zu haben. Für ihn sei klar, dass die Attacke auf Sergej Skripal und seine Tochter von dort geleitet wurde. Beide kämpfen im Krankenhaus um ihr Leben. Ein Kreml-Sprecher wies Johnsons Äußerungen scharf zurück: "Jegliche Erwähnung von oder in Bezug zu unserem Präsidenten in diesem Zusammenhang ist schockierend und ein unverzeihlicher Bruch diplomatischer Regeln und anständigen Benehmens", sagte er laut Nachrichtenagentur Tass. Russland weist jede Verantwortung für den Anschlag zurück.

Westliche Führungsmächte hatten sich am Donnerstag demonstrativ hinter die britische Regierung gestellt und die Verantwortung Russlands als hoch wahrscheinlich eingestuft. Neben den USA und Frankreich beteiligte sich auch Deutschland an der gemeinsamen Erklärung. Russland sei aufgefordert, die offenen Fragen zu dem Gift zu beantworten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es sei gut, dass die britische Regierung die Substanzen nun von einer unabhängigen internationalen Behörde untersuchen lassen wolle. Den Diskussionen auf dem EU-Gipfel kommende Woche wolle sie nicht vorgreifen. "Es geht jetzt aber nicht um den Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern es geht jetzt erst einmal darum, dass Aufklärung geschieht." Die Fußball WM findet im Sommer in Russland statt. Zudem sind dort am Sonntag Präsidentschaftswahlen.

GIFT SCHON IN MOSKAU IM KOFFER VERSTECKT?

Die britische Zeitung "Telegraph" berichtete, das verwendete Nervengift sei im Koffer von Skripals Tochter Julia versteckt worden, bevor diese Moskau verlassen habe. Die Behörden gingen davon aus, dass ein Kleidungsstück, ein Kosmetikartikel oder ein Geschenk damit imprägniert worden seien. Die beiden Opfer seien womöglich in Skripals Haus im südenglischen Salisbury damit in Kontakt gekommen. Nach Auskunft der Polizei war Julia Skripal am 3. März von Russland nach London geflogen.

Den Behörden zufolge wurden die Skripals mit einem sogenannten Nowitschok-Präparat vergiftet, welche das sowjetische Militär in den 1970er und 1980er Jahren entwickelt hatte. Die britische Regierung hat bislang öffentlich keine Beweise für eine russische Täterschaft vorgelegt.

Russland fordert eine Probe des Nervengifts, um selbst der Herkunft nachgehen zu können. Zudem wurde ein eigenes Ermittlungsverfahren eröffnet, das dem Fall von Julia Skripal nachgehen soll. Sie ist russische Staatsbürgerin. Auch der Tod eines Vertrauten des Kreml-Kritikers Boris Beresowski, der kürzlich in Großbritannien unter ungeklärten Umständen starb, soll die Behörde untersuchen. Man sei bereit, mit den Briten in den Fällen zusammen zu arbeiten.

Außenminister Sergej Lawrow kündigte derweil Vergeltung für die Ausweisung von 23 Russen an. "Selbstverständlich" werde Russland britische Diplomaten ausweisen, sagte er. Über die Zahl machte er keine Angaben. Durch die von Premierministerin Theresa May verfügte Ausweisung von 23 Mitarbeitern der Botschaft sei deren Arbeit erheblich eingeschränkt, sagte Lawrow.

WARNUNGEN VOR ESKALATION

Der britische Labour-Vorsitzende Corbyn warnte vor voreiligen Schlüssen, solange noch nicht alle Beweise ermittelt seien. Dies sei weder der Gerechtigkeit noch der nationalen Sicherheit dienlich, schrieb Corbyn in einem Gastbeitrag für den "Guardian". Ex-Bundesaußenminister Gabriel äußerte Verständnis für die britische Besorgnis. "Ich rate uns allerdings dazu, als Deutsche und Europäer in der Debatte sich nicht hineintreiben zu lassen in eine immer schriller werdende öffentliche Diskussion."