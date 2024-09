Lawrow soll bei UN-Generaldebatte sprechen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am fünften Tag der UN-Generaldebatte in New York wird an diesem Samstag unter anderem Russlands Außenminister Sergej Lawrow (ab ca. 17:30 Uhr MESZ) sprechen. Lawrow vertritt Moskau traditionell beim größten diplomatischen Treffen der Welt und stellt sich am Tag seiner Rede normalerweise auch den Fragen von Journalisten.

Bei der Generaldebatte sprechen im Laufe der Woche etwa 120 Staats- und Regierungschefs. Große Themen sind neben dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine der Nahost-Konflikt und der blutige Machtkampf im Sudan./scb/DP/nas