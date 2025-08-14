DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.460 +1,1%Nas21.657 +1,3%Bitcoin102.716 +0,5%Euro1,1669 +0,5%Öl66,10 -0,9%Gold3.348 +0,1%
Lawrow und Rubio sprechen Details vor Alaska-Gipfel ab

12.08.25 19:41 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben sich vor dem Gipfel ihrer Präsidenten in Alaska beraten. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, die Minister hätten ihre Hoffnung geäußert, dass die besprochenen Details Erfolg hätten, hieß es. Konkreter wurde die kurze Mitteilung zu dem Telefonat allerdings nicht.

Am Freitag wollen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln. Trump stellt das Treffen in Alaska als Versuch dar, einem Ende der Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab./cha/DP/he