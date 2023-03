Laxman Narasimhan übernimmt CEO-Funktion bei Starbucks

Wie Starbucks (NASDAQ: SBUX) heute mitteilte, hat Laxman Narasimhan mit sofortiger Wirkung die Rolle des Chief Executive Officer übernommen und wird dem Board of Directors des Unternehmens beitreten. Narasimhan wurde am 1. September 2022 zum neuen CEO ernannt und trat damit die Nachfolge des Firmengründers und nun ehemaligen CEO, Howard Schultz, an.

Im Anschluss an die weltweite Suche nach einer neuen Führungspersönlichkeit für Starbucks trat Narasimhan am 1. Oktober 2022 als neuer CEO in das Unternehmen ein. Er bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Führung globaler Konsumgüterunternehmen und der Beratung von Einzelhandels-, Lebensmittel-, Restaurant- und E-Commerce-Unternehmen mit. In den vergangenen fünf Monaten hat er einzigartige Erfahrungen gewonnen: Er reiste zu Partnern (Mitarbeitern) in über 30 Filialen, Produktionsstätten und Supportzentren rund um den Globus und erwarb nebenbei sein Barista-Zertifikat. Er vertiefte sich in die Pläne zur Neuaufstellung des Unternehmens unter der Führung von Schultz, der am 4. April 2022 als Interims-CEO zurückkehrte.

Seit der Rückkehr von Schultz im vergangenen Jahr hat Starbucks eine unternehmensweite Erneuerungsstrategie vorgestellt und weiterhin über 1 Mrd. USD in Einzelhandelspartner und Filialen investiert, um priorisierte Bereiche wie Lohnerhöhungen und Krankheitszeiten, neue Leistungen für das finanzielle Wohlergehen, modernisierte Schulungen und Zusammenarbeit, Innovation und Ausstattung der Filialen und das Zelebrieren von Kaffee zu fördern. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit der Gewinnmitteilung für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 bis zur Gewinnmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 um 47 % gestiegen. In diesem Zeitraum ist die Marktkapitalisierung um rund 40 Mrd. USD gewachsen. Zudem erzielte das Unternehmen eine Gesamtrendite für die Aktionäre von 50 % und übertraf damit den S&P 500 deutlich. Erst kürzlich wurde Starbucks von Brand Finance zum siebten Mal in Folge zur wertvollsten Restaurantmarke ernannt.

"Der Vorstand möchte unserem Gründer, Howard Schultz, unseren aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass er uneigennützig die Führungsverantwortung übernommen hat, als er darum gebeten wurde – bei Verzicht auf eine Vergütung und unter Zurückstellung seiner persönlichen Ziele – aus Liebe zu unserem Unternehmen und seinen Partnern", berichtet Mellody Hobson, Chair des unabhängigen Board of Directors bei Starbucks. "Ohne ihn wären wir nicht da, wo wir jetzt sind."

Heute übernimmt Narasimhan offiziell die Funktion des Chief Executive Officer und wird die Jahreshauptversammlung der Aktionäre von Starbucks am 23. März leiten. In seiner neuen Funktion wird Narasimhan weiterhin mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, seine ersten Erfahrungen und Erkenntnisse teilen und die Chancen für das Unternehmen auf dem Weg in die Zukunft bewerten.

"Laxmans intensive Einarbeitung in das Geschäft, kombiniert mit seiner langjährigen Erfahrung als bewährter Markenentwickler, Innovator und Betreiber, haben ihn auf einzigartige Weise darauf vorbereitet, Starbucks in die nächste Wachstumsphase zu führen", so Hobson. "Durch dieses Eintauchen hat Laxman ein umfassendes Verständnis für die Kultur und die Werte von Starbucks erworben. In dieser Zeit des Lernens und Zuhörens hat er bereits weltweit die Herzen und Köpfe unserer Partner gewonnen."

"Ich fühle mich geehrt, offiziell meine Rolle als Starbucks Chief Executive Officer antreten zu dürfen und von nun an unser unglaubliches Team von mehr als 450.000 Green Apron-Partnern rund um den Globus zu führen. Das Fundament, das Howard gelegt hat – die Entwicklung einer ikonischen globalen Marke, befeuert von einer dauerhaften Leidenschaft, das Leben von Menschheit zu verbessern – ist wirklich bemerkenswert, und ich freue mich auf die Chance, auf diesem großen Erbe aufzubauen", kommentiert Narasimhan. "Als Unternehmen, in dessen Mittelpunkt menschliche Beziehungen stehen, haben wir unbegrenzte Möglichkeiten, unseren Partnern, Kunden, Investoren und Communitys mit jedem Becher und jeder Verbindung zu dienen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern weltweit, um die grenzenlose Zukunft von Starbucks zu erschließen."

Über Starbucks

Die Starbucks Coffee Company engagiert sich seit 1971 für eine ethisch einwandfreie Beschaffung und Röstung von hochwertigem Arabica-Kaffee. Heute verfügt das Unternehmen über fast 36.000 Filialen rund um die Welt und ist sowohl als Rösterei als auch als Einzelhändler für Kaffeespezialitäten international führend. Durch unsere kontinuierlichen Anstrengungen für Spitzenleistungen und unsere Grundsätze bringen wir unseren Kunden bei jedem Besuch das einzigartige Starbucks-Erlebnis. Um an diesem Erlebnis teilzuhaben, besuchen Sie uns in unseren Filialen oder online unter stories.starbucks.com oder www.starbucks.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Gewisse Aussagen in dieser Mitteilung sind "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften. Im Allgemeinen können diese Aussagen anhand von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "fühlen", "vorhersagen", "beabsichtigen", "können", "Aussichten", "planen", "potenziell", "prognostizieren", "projizieren", "anvisieren", "sollten", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Diese Aussagen können sich auf Trends oder Erwartungen in Bezug auf die Auswirkungen unserer bestehenden und zukünftigen Initiativen, Strategien, Investitionen und Pläne, einschließlich unseres Reinvention-Plans, sowie auf Trends oder Erwartungen in Bezug auf unsere Finanzergebnisse und unser langfristiges Wachstumsmodell und -treiber, unsere Geschäftstätigkeit in den USA und in China, unsere Umwelt-, Sozial- und Governance-Anstrengungen, unsere Partner, Wirtschafts- und Verbrauchertrends, darunter Auswirkungen des Inflationsdrucks, der Kursentwicklung von Währungen, strategischer Preismaßnahmen, der Umstellung bestimmter Marktaktivitäten auf vollständig lizenzierte Modelle, der Umstellung bestimmter Marktaktivitäten und China, wie Eröffnungen, Schließungen und Änderungen bei den Formaten und Modellen der Märkte; der Erfolg unserer Lizenzvereinbarungen mit Nestlé, unseres Konsumgüter- und Foodservice-Geschäfts und dessen Auswirkungen auf die Ergebnisse unseres Segments Channel Development; Steuersätze; Geschäftsmöglichkeiten, Expansionen und neue Initiativen wie Starbucks Odyssey; strategische Akquisitionen; unsere Dividendenprogramme; Rohstoffkosten und unsere Strategien zur Kostensenkung; unsere Liquidität, unser Cashflow aus dem operativen Geschäft, unsere Investitionen, unsere Kreditaufnahmekapazität und die Verwendung der Erlöse; die kontinuierliche Erfüllung unserer Auflagen im Rahmen unserer Kreditfazilitäten und unseres Geldmarktpapier-Programms; die Rückführung von Zahlungsmitteln in die USA; die Wahrscheinlichkeit der Ausgabe zusätzlicher Schuldtitel und der anzuwendende Zinssatz; die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Finanzergebnisse und die künftige Verfügbarkeit staatlicher Subventionen für COVID-19 oder andere Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit; der Übergang unseres CEO; unser Aktienrückkaufprogramm; unsere Verwendung von Zahlungsmitteln und unser Bedarf an Zahlungsmitteln; die erwarteten Auswirkungen neuer Rechnungslegungsvorschriften und die geschätzten Auswirkungen von Änderungen des US-amerikanisschen Steuerrechts, einschließlich der Steuersätze, der durch diese Änderungen finanzierten Investitionen und der potenziellen Ergebnisse; sowie die Auswirkungen von Gerichtsverfahren. Solche Aussagen beruhen auf derzeit verfügbaren betrieblichen, finanziellen und wettbewerbsbezogenen Informationen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten. Aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Trends erheblich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 auf unser Geschäft; behördliche Maßnahmen oder freiwillige Aktionen, die ergriffen werden können, um die Verbreitung von COVID-19 einzuschränken, einschließlich Beschränkungen der Geschäftstätigkeit oder sozialer Distanzierungsauflagen, sowie die Dauer und Wirksamkeit solcher Beschränkungen; das Wiederauftreten von COVID-19-Infektionen und die Verbreitung neuer Varianten von COVID-19; Schwankungen der US-amerikanischen und internationalen Volkswirtschaften und Währungen; unsere Fähigkeit, unsere Marken zu erhalten und zu nutzen; die Fähigkeit unserer Geschäftspartner und Drittanbieter, ihre Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen zu erfüllen; potenzielle negative Auswirkungen von Vorfällen im Zusammenhang mit lebensmittel- oder getränkebedingten Krankheiten, Manipulationen, Verfälschungen, Verunreinigungen oder falscher Etikettierung; potenzielle negative Auswirkungen wesentlicher Sicherheitsverletzungen unserer Informationstechnologiesysteme in dem Maße, wie wir eine wesentliche Sicherheitsverletzung erfahren; wesentliche Ausfälle unserer Informationstechnologiesysteme; Kosten im Zusammenhang mit den Initiativen und Plänen des Unternehmens und deren erfolgreicher Durchführung; neue Initiativen und Pläne oder Revisionen bestehender Initiativen oder Pläne; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; die Akzeptanz der Produkte des Unternehmens durch unsere Kunden, die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen und des Verbrauchergeschmacks sowie Veränderungen im Verbraucherverhalten; Partnerinvestitionen, Veränderungen bei der Verfügbarkeit und den Kosten von Arbeitskräften, einschließlich gewerkschaftlicher Organisierungsbemühungen und unserer Reaktionen auf solche Bemühungen; das Versäumnis, wichtige Führungskräfte oder Mitarbeiter zu gewinnen oder zu halten oder den Wechsel von Führungskräften erfolgreich zu vollziehen; erheblich gestiegene Logistikkosten; Inflationsdruck; die Auswirkungen des Wettbewerbs; inhärente Risiken des Betriebs eines globalen Unternehmens, einschließlich möglicher negativer Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine; die Preise und die Verfügbarkeit von Kaffee, Milchprodukten und anderen Rohstoffen; die Auswirkungen von Gerichtsverfahren; und die Auswirkungen von Änderungen der Steuergesetze und damit zusammenhängender Richtlinien und Vorschriften, die möglicherweise umgesetzt werden, einschließlich des Inflation Reduction Act von 2022 und anderer Risiken, die in unseren Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission detailliert aufgeführt sind, einschließlich der Abschnitte "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in den zuletzt eingereichten periodischen Berichten des Unternehmens auf Form 10-K und Formular 10-Q sowie in später eingereichten Unterlagen.

Eine zukunftsgerichtete Aussage ist weder eine Vorhersage noch eine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Umstände. Es besteht die Möglichkeit, dass diese zukünftigen Ereignisse oder Umstände nicht eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln den Informationsstand am Tag der Veröffentlichung wider und sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder sonstigen Umständen.

