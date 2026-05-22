Laxmi Dental gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Laxmi Dental hat am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 INR. Im Vorjahresviertel hatte Laxmi Dental 0,790 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 739,5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 606,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 5,27 INR beziffert. Im Vorjahr waren 6,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,78 Milliarden INR gegenüber 2,39 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 7,50 INR gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,78 Milliarden INR, befunden.

Redaktion finanzen.net