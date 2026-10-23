Lazard vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Lazard hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lazard 0,650 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Lazard 836,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 773,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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