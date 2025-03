LBBW mit Gewinnrückgang im Krisenjahr 2024

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat 2024 angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Ergebnis vor Steuern sank um 10 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Rainer Neske in Stuttgart mitteilte. "Das trotz enormer Herausforderungen erwirtschaftete Ergebnis unterstreicht die Leistungsstärke der LBBW." Es sei das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der deutschen Landesbank. Für das laufende Jahr plant das Institut mit einem Gewinn vor Steuern von "weiter über 1 Milliarde Euro".

Leichter Personalaufbau

Nach Angaben von Neske erreichten alle vier Kundensegmente der Bank jeweils einen Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe. Das Institut stellte sich zugleich auf eine wirtschaftlich schwierige Situation in Deutschland ein und verstärkte die Vorsorge für faule Kredite. Die Risikovorsorge stieg von 254 auf 360 Millionen an. Hier spiegelten sich die Entwicklungen an den Immobilienmärkten sowie die schwache Wirtschaftsentwicklung wider, die Unternehmen zunehmend belasteten, teilte die Landesbank mit und betonte: "Trotz des Anstiegs ist die Risikolage insgesamt robust." So liegt der Anteil leistungsgestörter Kredite mit 0,6 Prozent weiterhin auf einem im Branchenvergleich niedrigen Niveau. Damit sind Darlehen gemeint, bei denen der Schuldner mit der Erfüllung seiner Pflichten bereits in Verzug geraten ist.

Die Anzahl der Beschäftigten im Konzern stieg leicht um vier Prozent auf 9.829 Männer und Frauen an. Hintergrund ist unter anderem ein frühzeitiger strategischer Personalaufbau mit Blick auf den demografischen Wandel.

Bank rechnet mit schwierigen Monaten

In den kommenden Monaten erwartet die größte deutsche Landesbank weiterhin ein schwieriges Umfeld. Sie verwies auf die schlechte Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und anhaltende geopolitische Spannungen. Neske sagte: "Wir haben diese Entwicklungen in unserer Strategie frühzeitig antizipiert und uns entsprechend vorbereitet." Mit der breiten Kompetenz als Universalbank und der richtigen Mannschaft werde die LBBW auch in Zukunft weiter wachsen.

Die Landesbank Baden-Württemberg gehört zu 40,5 Prozent dem Sparkassenverband Baden-Württemberg, zu knapp 25 Prozent dem Land Baden-Württemberg, zu fast 19 Prozent der Stadt Stuttgart und zu 15,5 Prozent der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH./ols/DP/stk