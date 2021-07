LBS Nord und West offenbar vor Fusion

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Landesbausparkassen West und Nord stehen offenbar vor der Fusion. Mittlerweile liege eine Absichtserklärung über einen Zusammenschluss vor, berichtet die Wirtschaftswoche. "Wir können Abstimmungsgespräche zwischen den Trägern der LBS Nord und LBS West bestätigen", sagte ein Sprecher des mit 44 Prozent an der LBS Nord beteiligten Sparkassenverbandes Niedersachsen gegenüber dem Magazin. Es gebe aber bisher "keine verbindlichen Absprachen".

Entscheidend sei, dass Niedersachsen dem Vorhaben keine Steine in den Weg legt, so die Wirtschaftswoche. Das Land ist Mehrheitseigner der NordLB, die ebenfalls 44 Prozent an der LBS Nord hält. Zuletzt sei in den Gesprächen um rechtliche Fragen gerungen worden, für den Fall, dass ein privater Investor bei der NordLB einsteigt, so die Wirtschaftswoche. Diese Fragen seien aber inzwischen geklärt.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) äußerte sich nicht konkret. Er halte es aber grundsätzlich "für sinnvoll, wenn in der Gruppe der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute Maßnahmen ergriffen werden, um sich zukunftsfähig aufstellen", sagte er dem Magazin.

Die Landesbank Berlin, der auch Anteile an der LBS Nord gehören, die LBS Nord und die Nord/LB äußerten sich gegenüber dem Magazin nicht. Die LBS Nord verwaltet eine Bilanz von fast 8 Milliarden Euro, die LBS West hat knapp 15 Milliarden Euro Bilanzsumme.

July 08, 2021 07:06 ET (11:06 GMT)