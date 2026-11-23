LC-TEC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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LC-TEC hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei LC-TEC ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LC-TEC 0,5 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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