LCC Infotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

12.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 542400 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

LCC Infotech hat am 10.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf LCC Infotech

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LCC Infotech

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung