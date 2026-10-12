LCC Infotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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LCC Infotech hat am 10.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 542400 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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