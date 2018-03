Le Maire fordert von Deutschland Entscheidungen zur Bankenregulierung

Paris (Reuters) - Deutschland und andere europäische Staaten müssen dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zufolge aufhören, schwierige Entscheidungen zur Banken- und Kapitalmarktregierung zu blockieren.

Er bedauere, dass die "gegenwärtigen politischen Schwierigkeiten" in einigen europäischen Ländern größere politische Fortschritte verhindert hätten, sagte Le Maire am Mittwoch. "Ich sage unseren Partnern, insbesondere unseren deutschen Partnern, dass alles auf dem Tisch liegt. Es ist an der Zeit, Entscheidungen zu treffen." Frankreich habe wichtige Zugeständnisse gemacht und erwarte dies nun auch von anderen Staaten, damit in den kommenden Monaten entschieden werden könne.

Auf dem monatlichen Treffen der Euro-Finanzminister am Montag hatte EZB-Chef Mario Draghi einem Insider zufolge angeregt, mit den Vorbereitungen für die Sparer-Einlagensicherung Edis zu beginnen. In der Bundesregierung und bei deutschen Banken stößt Edis auf Skepsis.