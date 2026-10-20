Le Travenues Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

20.10.26 06:35 Uhr

Le Travenues Technology hat am 17.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,37 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Le Travenues Technology noch ein Gewinn pro Aktie von -0,080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,21 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,83 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net