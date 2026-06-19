Leading Edge Materials stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Leading Edge Materials hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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