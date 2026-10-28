LEAP India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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LEAP India stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,551 INR sowie einem Umsatz von 2,12 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.net
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