Société Générale baut Autoleasing-Geschäft mit Milliardenübernahme aus - Aktie steigt

Der zum Konzern gehörende Fuhrparkmanager ALD Automotive wolle den niederländischen Konkurrenten Leaseplan für 4,9 Milliarden Euro übernehmen, teilte die französische Großbank am Donnerstag in Paris mit. Verkäufer sei ein vom Finanzinvestor TDR Capital angeführtes Konsortium. Leaseplan war bis zum Verkauf 2016 eine Beteiligung des Volkswagen-Konzerns.

Der Preis für die Übernahme werde zum Teil in Aktien bezahlt, hieß es von den Franzosen. Die Société Générale (SocGen) wird nach der Transaktion etwas mehr als die Hälfte der Anteile des fusionierten Leasinganbieters halten, der dann zusammengenommen 3,5 Millionen Fahrzeuge verwaltet. Zuletzt hielt SocGen knapp 80 Prozent an ALD. Die Bank hatte das Unternehmen 2001 gekauft und 2017 an die Börse gebracht. Der Börsenwert von ALD lag zuletzt bei rund 5,3 Milliarden Euro.

An der EURONEXT geht es für die SocGen-Aktie 1,16 Prozent hoch auf 32,625 Euro.

