DAX 26.417 +0,3%ESt50 6.560 +0,4%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,30 +2,4%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.406 +0,8%Euro 1,1524 -0,0%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.378 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Leasing

grenke-Aktie tiefer: Gewinn steigt - Neugeschäft schwächelt

grenke-Aktie tiefer: Gewinn steigt - Neugeschäft schwächelt

Der Leasingspezialist grenke hat im zweiten Quartal weniger Neugeschäft einwerben können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
grenke AG
11.80 EUR -0.06 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Das Leasingneugeschäft ging im Jahresvergleich um ein Prozent auf 858,5 Millionen Euro zurück, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Auch die Profitabilität im Neugeschäft ging zurück, die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) sank um 1,5 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent. Das Unternehmen sprach von einer herausfordernden Marktlage. Neben dem Zeitverzug zwischen Marktzinsen und eigenen Konditionen belasteten auch erwartete höhere Ausfälle die Marge im ersten Halbjahr, so das Unternehmen. Im zweiten Quartal hatte grenke mit höheren Ausgaben für Unternehmenspleiten zu kämpfen, die Schadenquote stieg von 1,7 auf 2,1 Prozent. Unter dem Strich machte grenke aber mit 17,1 Millionen Euro gut 7 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Chef Sebastian Hirsch bestätigte die Jahresprognose.

Werbung

Zwischenzeitlich fällt die grenke-Aktie im XETRA-Geschäft um 3,23 Prozent auf 11,40 Euro.

/men/stk

BADEN-BADEN (dpa-AFX)

Bildquellen: GRENKE AG

Aktuelle grenke Aktie News

Werbung

grenke Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für grenke nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 grenke Buy Warburg Research
18.05.26 grenke Kaufen DZ BANK
15.05.26 grenke Buy Warburg Research
14.05.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 grenke Buy Warburg Research