grenke-Aktie tiefer: Gewinn steigt - Neugeschäft schwächelt

Leasing

13.08.26 09:23 Uhr

Der Leasingspezialist grenke hat im zweiten Quartal weniger Neugeschäft einwerben können.

Das Leasingneugeschäft ging im Jahresvergleich um ein Prozent auf 858,5 Millionen Euro zurück, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Auch die Profitabilität im Neugeschäft ging zurück, die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) sank um 1,5 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent. Das Unternehmen sprach von einer herausfordernden Marktlage. Neben dem Zeitverzug zwischen Marktzinsen und eigenen Konditionen belasteten auch erwartete höhere Ausfälle die Marge im ersten Halbjahr, so das Unternehmen. Im zweiten Quartal hatte grenke mit höheren Ausgaben für Unternehmenspleiten zu kämpfen, die Schadenquote stieg von 1,7 auf 2,1 Prozent. Unter dem Strich machte grenke aber mit 17,1 Millionen Euro gut 7 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Chef Sebastian Hirsch bestätigte die Jahresprognose.

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Zwischenzeitlich fällt die grenke-Aktie im XETRA-Geschäft um 3,23 Prozent auf 11,40 Euro.

/men/stk

BADEN-BADEN (dpa-AFX)