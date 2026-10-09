Leasinggesellschaft Avolon bestellt 110 Flugzeuge bei Airbus fest

09.10.26 14:49 Uhr

DOW JONES--Avolon hat eine Festbestellung über 110 Airbus-Flugzeuge aufgegeben, bestehend aus 35 A330-900 und 75 Flugzeugen der A320neo-Familie. Diese Nachbestellung erhöht Avolons Gesamtzahl für die A330-900 auf 114 Flugzeuge und für die A320-Familie auf etwa 650. "Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach neuen Flugzeugen, und diese Bestellung stärkt unsere langfristige Lieferpipeline weiter. Damit sind wir gut aufgestellt, um das Flottenwachstum und den Erneuerungsbedarf unserer Airline-Kunden bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein zu unterstützen", sagte Andy Cronin, CEO bei dem Konzern für Luftfahrtfinanzierung.

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Mit diesem Erwerb bestätige Avolon seine Position als führender Leasinggeber für die A330-900 mit insgesamt 114 bei Airbus gekauften Maschinen dieses Typs, erklärte Benoit de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales für das Verkehrsflugzeuggeschäft von Airbus. Finanzielle Einzelheiten wurden unterdessen nicht genannt.

Die A320-Familie ist das weltweit beliebteste Standardrumpfflugzeug und verzeichnet global mehr als 20.400 Bestellungen. Zu der Familie gehört als größtes Mitglied die A321neo, die laut Airbus eine "unvergleichliche" Reichweite und Leistung bietet. Im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation sollen diese mindestens 20 Prozent Treibstoffersparnis sowie CO₂-Reduktion bieten.

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October 09, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)