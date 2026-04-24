Leavitt: Schütze wollte Trump und Regierungsmitglieder töten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt wertet den Angriff auf das Gala-Dinner in Washington als Mordversuch an Präsident Donald Trump. Das Dinner sei von einem Verrückten gekapert worden, "der versuchte, den Präsidenten zu ermorden und so viele hochrangige Vertreter der Trump-Regierung wie möglich zu töten", teilte Leavitt auf X mit.

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Leavitt, die auch auf der Ehrentribüne saß, sei mit Trump und First Lady Melania in Sicherheit gebracht worden. "Präsident Trump war wahrlich furchtlos, aber wie er gestern Abend sagte, muss diese politische Gewalt ein Ende haben."

Das Motiv des Verdächtigen sei Teil der Ermittlungen, hatte Justizminister Todd Blanche zuvor mitgeteilt. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der mutmaßliche Schütze Mitglieder der Trump-Regierung ins Visier genommen hatte, so Blanche.

Bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse war am Samstagabend (Ortszeit) ein schwer bewaffneter Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht./jcf/DP/he