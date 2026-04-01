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Leavitt: Zehn-Punkte-Plan Basis für weitere Verhandlungen

08.04.26 03:53 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der vom Iran vorgelegte Zehn-Punkte-Vorschlag zur Beendigung des Krieges ist nach Ansicht von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt eine Grundlage für weitere Verhandlungen. "Die Worte von Präsident (Donald) Trump sprechen für sich: Dies ist eine praktikable Verhandlungsgrundlage, und diese Verhandlungen werden fortgesetzt", teilte sie auf Anfrage mit.

Leavitt betonte, dass die Öffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Straße von Hormus Trump zu verdanken sei. Dieser habe gemeinsam mit dem US-Militär "den Iran dazu gebracht", die Meerenge wieder zu öffnen.

Der Iran und die USA hatten sich kurz vor Ende eines Ultimatums von US-Präsident Trump auf eine Waffenruhe geeinigt. Trump hatte mit heftigen Angriffen auf Irans Energiesektor gedroht, sollte es nicht bis Mittwoch um 2.00 Uhr deutscher Zeit zu einer Einigung und der Öffnung der Straße von Hormus kommen.

Kurz vor Ablauf der Frist verkündeten beide Seiten die Einigung auf die Feuerpause. Trump schrieb auf Truth Social, dass der Zehn-Punkte-Plan eine "praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet."/ngu/DP/zb