Zurich-Aktie leichter: Zurich wächst in den ersten neun Monaten deutlich - zusätzlicher Aktienrückkauf in Aussicht gestellt

Lebensversicherungsgeschäft

Zurich Insurance ist in den ersten neun Monaten deutlich gewachsen, angetrieben von einem starken Lebensversicherungsgeschäft.

Wie der Schweizer Versicherer neben den Zahlen mitteilte, will er dank seiner soliden Kapitalposition ergänzend zur Dividende einen zusätzlichen Aktienrückkauf in Betracht ziehen. Es sei zu erwarten, dass das Kapital weiterhin auf hohem Niveau bleibt.

In den ersten neun Monaten stiegen die Neugeschäftsprämien in der Lebensversicherung um 21 Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar. In der Schaden- und Unfallversicherung legte der Versicherungsumsatz um 9 Prozent auf 31,4 Milliarden Dollar zu.

"Wir konnten die Dynamik im dritten Quartal aufrechterhalten und nach einer starken ersten Jahreshälfte und einem hervorragenden Start in den neuen Finanzzyklus ein anhaltendes Umsatzwachstum erzielen", sagte CFO George Quinn. "Wir sind zuversichtlich, dass wir das Jahr erfolgreich abschließen und unsere Finanzziele für den Zeitraum von 2023 bis 2025 erreichen werden."

Zudem teilte Zurich mit, dass die Tochter Farmers Group die Übernahme von drei Maklerfirmen und des Dienstleistungsgeschäfts des staatlichen Hochwasserversicherungsprogramms von Farmers Exchanges für 760 Millionen Dollar vereinbart hat.

Die Zurich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 431,00 Franken.

DJG/mgo/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)