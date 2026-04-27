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Heute im FokusAsiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- DAX etwas höher erwartet -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus
Musk fordert Umbau von OpenAI - Gerichtsprozess startet. Mutares: Amaneos-Ausstieg verzögert sich. Borussia Dortmund sichert sich mit Sieg gegen Freiburg frühzeitig Champions-League-Qualifikation. Ryanair halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt.
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