Leclanché SA gibt den Rücktritt von Shanu Sherwani aus dem Verwaltungsrat bekannt

18.03.2025 / 18:05 CET/CEST

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 18. März, 2025 - , eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass Herr Shanu Sherwani von seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten ist, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Er wird seine Position zum 18. März 2025 verlassen.



Herr Shanu Sherwani trat im September 2022 dem Verwaltungsrat bei. Während seiner Amtszeit spielte er eine aktive und engagierte Rolle bei der Unterstützung von Leclanché bei verschiedenen Herausforderungen und Entwicklungen. Er brachte sein umfangreiches Fachwissen aus verschiedenen Bereichen ein und bot strategische Einblicke und wertvolle Beratung bei wichtigen Entscheidungen. Sein Engagement, seine Professionalität und seine Arbeitsmoral zeigten sich in seiner Unterstützung sowohl des Führungsteams als auch der gesamten Organisation. Seine umfassende und vielseitige Erfahrung bot wichtige Perspektiven, die zur Weiterentwicklung des Unternehmens beitrugen.

Die Nachfolge von Herrn Shanu Sherwani wird an der nächsten Jahreshauptversammlung von Leclanché geregelt werden.



Lex Bentner, Präsident des Verwaltungsrates von Leclanché, sagte: „Im Namen des Verwaltungsrats und des gesamten Unternehmens möchte ich Herrn Sherwani für seinen Einsatz und seine Beiträge herzlich danken. Sein Fachwissen und sein Engagement haben auf unserem Weg eine Schlüsselrolle gespielt, und ohne seine Unterstützung wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.“

Für weitere Informationen schreiben Sie an

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange : ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie „strategisch“, „vorgeschlagen“, „eingeführt“, „wird“, „geplant“, „erwartet“, „Verpflichtung“, „erwarten“, „prognostizieren“, „etabliert“, „vorbereiten“, „planen“, „schätzen“, „Ziele“, „würden“, „potenziell“ und „erwarten“ gekennzeichnet sein können, „Schätzung“, „Angebot“ oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de Ansprechpartner für Investoren:

Hubert Angleys / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

