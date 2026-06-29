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LEEF beschließt Kapitalerhöhung und generiert Liquiditätszuflüsse

29.06.26 16:55 Uhr

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EQS-Media / 19.06.2026 / 12:48 CET/CEST

Potsdam, 19. Juni 2026 – Die LEEF Blattwerk GmbH profitiert vom Beschluss der Holding eine Kapitalerhöhung bei der Muttergesellschaft durchzuführen und bekommt frische Liquidität aus dem bestehenden Gesellschafterkreis

Im Gesellschafterkreis wurde heute beschlossen, das Eigenkapital der LEEF Holding GmbH um mehr als  1,3 Mio. € zu stärken, um den Wachstumsprozess zu unterstützen. Das Stammkapital und die Kapitalrücklage werden teilweise durch Bareinlage, teilweise durch Sacheinlage erbracht. Der Debt-to-Equity-Swap hat ein Volumen von ca. 541 TEUR. Bei der Bareinlage fließen ca. 780 TEUR, davon 450 TEUR in reinen liquiden Mitteln.

Die liquiden Mittel in der Holding werden, wie es auch in der Vergangenheit gehandhabt wurde, in die operative Gesellschaft zur Stärkung der Liquidität eingebracht.

Das Geschäftsmodell der LEEF braucht - insbesondere in der Wachstumsphase - die Liquidität für Warenvorfinanzierungen, die durch die langen Leadtimes begründet sind, und für working capital.

Das ganze Vorhaben wird parallel zu den internen Kapitalmaßnahmen auch durch die aktuelle Anleihe finanziert und dadurch beschleunigt. Mehr unter: https://leef.bio/anleihe

LEEF & wisefood – Nachhaltige Lösungen, wachsende Wirkung.

LEEF Blattwerk ist mit den Marken LEEF & wisefood ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und entwickelt und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen – von klimaneutralem Palmblatt über kompostierbare Becher bis hin zu essbaren Trinkhalmen. Als Unternehmen hat LEEF Blattwerk 2026 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Der Vollsortimenter deckt jede Bestellgröße ab: Im eigenen Onlineshop, den Amazon-Shops von LEEF und wisefood, auf Unite, Otto, eBay und Metro Markets, oder über weltweite Paletten- und Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.

Für Interviews stehen wir gerne zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit oder kontaktieren Sie: 

 LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780  | www.leef.bio 
 


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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH
Schlagwort(e): Unternehmen

19.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
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14467 Potsdam
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Telefon: +49 331 236 178-0
E-Mail: info@leef.bio
Internet: www.leef.bio
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2350090  19.06.2026 CET/CEST

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