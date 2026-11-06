LEG Immobilien: Die Q3-Zahlen sind nicht das Problem

Kurz vor den Q3-Zahlen hat sich die Aktie von LEG Immobilien aus ihrem Herbsttief gelöst. Nun steht sie vor einer Chartzone, die schon im Juni über die Richtung entschieden hat.

Wenn LEG Immobilien am 12. November die Q3-Zahlen vorlegt, dann dürfte es keine größeren Überraschungen geben. Bekannt ist: Die im Jahresverlauf gestiegenen Zinsen verteuern die Refinanzierung. Doch gerade die Zinsentwicklung dürfte dafür verantwortlich sein, dass die Aktie zuletzt wieder an Boden gewinnen konnte. So sank beispielsweise die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder deutlich unter 5 Prozent.

Ausreißer im Februar nicht nachhaltig

Technisch hat die Aktie den im Oktober 2024 gestarteten Abwärtstrend gebrochen, zumindest wenn man den Ausreißer vom Februar 2026 ausklammert, als die Aktie einen kleinen Zwischenspurt bis 71 Euro auf das Parkett legte. Nachdem das Papier danach bis Mitte Oktober auf ein Tief bei gut 44 Euro zurückgefallen war, ging es zuletzt aber wieder bis auf über 50 Euro nach oben.

Die Bürde der Hürde

Im Bereich um 50/51 Euro befindet sich nun aber ein Widerstand. Von hier aus drehte das Papier im Juni zwar nach oben, scheiterte dann aber daran, den Abwärtstrend zu brechen. Dieser Widerstand könnte dafür sorgen, dass die Aktie zunächst die Formation einer Tasse mit Henkel ausbildet. Dafür wäre es wichtig, die Marke von knapp 49 Euro nicht nachhaltig nach unten zu durchbrechen.

Fazit

In welche Richtung es für die LEG-Aktie geht, werden die kommenden Handelstage zeigen. In diese Phase fällt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen. Wenngleich wir hier nicht mit Überraschungen rechnen, ist im derzeitigen Marktumfeld kaum zu kalkulieren, wie die Investoren die Zahlen aufnehmen werden. Wir rechnen in den kommenden Tagen zunächst mit einer Seitwärtsbewegung bei 49/50 Euro. Gelingt es jedoch, den Widerstand bei 50/51 Euro zu überspringen, könnte der Weg bis rund 55 Euro – hier verläuft die 200-Tage-Linie – frei sein.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 06.11.26 um 11:43 Uhr.

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