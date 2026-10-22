LEG Immobilien: Jetzt einsteigen?

Die Aktie von LEG Immobilien ist aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Der Einstieg von Aroundtown haucht der Aktie wieder Fantasie ein.

Manchmal ist die Stimmung schlechter als die tatsächliche Situation. Bei LEG Immobilien drängte sich genau dieser Eindruck zuletzt auf. Wie wir Anfang Oktober berichteten, lag der EPRA-NTA von LEG, der den Nettovermögenswert auf Basis der materiellen Vermögenswerte wiedergibt, per 30. Juni 2026 bei 10,5 Mrd. Euro. Dem steht aktuell eine Börsenbewertung von gerade einmal 3,75 Mrd. Euro gegenüber.

Keine Übernahme geplant

Diese Bewertung weckte offensichtlich Begehrlichkeiten. Zu Wochenbeginn meldete der Immobilienkonzern Aroundtown, über die Tochtergesellschaft Grand City Properties gut 20 Prozent der Anteile an LEG erworben zu haben. Der Kaufpreis dürfte insgesamt bei rund 700 Mio. Euro gelegen haben. Zudem gab Aroundtown bekannt, den Anteil möglicherweise auf bis zu 29,9% auszubauen oder aber in einem besseren Marktsentiment ganz oder teilweise wieder zu reduzieren.

Kein Berlin-Malus bei LEG

Neben der günstigen Bewertung von LEG kommt noch ein interessanter Aspekt hinzu, der das Unternehmen für Aroundtown so interessant macht: LEG hält keine Wohnimmobilien in Berlin und gilt daher als nicht betroffen von den Vergesellschaftungsplänen, die von einer potenziellen Koalition aus Linke, SPD und Grünen zumindest erwogen werden. Diesbezüglich dürfte das letzte Wort aber noch nicht gesprochen sein, denn die Bundesregierung erwägt hier Gegenmaßnahmen, mutmaßlich, da Vergesellschaftungen in Berlin als verheerendes Signal für den gesamten deutschen Kapitalmarkt gesehen werden.

Fazit

Steigende Zinsen und Vergesellschaftungspläne haben die Aktie von LEG Immobilien in den vergangenen zwei Jahren kräftig im Wert gedrückt. Während die Zinsen einen Negativ-Faktor darstellen, ist der Vergesellschaftungsmalus für LEG aber überzogen. Fundamental dürfte das Papier weiter Potenzial besitzen und technisch sieht es nun viel besser aus. Durch den Anstieg vom Tief bei 44 Euro auf mittlerweile 48,50 Euro ist der Abwärtstrend gebrochen. Hier muss sich aber erst noch zeigen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Immobilienaktien gehören besonders wegen der gestiegenen Finanzierungskosten weiterhin nicht zu den Marktfavoriten. LEG gehört aber für den Fall einer Zinswende auf die Watchlist.

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Erstellung am 22.10.26 um 10:08 Uhr.

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