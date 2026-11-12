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LEG Immobilien mit Einbruch beim Nettogewinn

Werte in diesem Artikel
Aktien
LEG Immobilien
50.00 EUR -0.60 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--LEG Immobilien hat in den ersten neun Monaten unter dem Strich einen Gewinneinbruch verzeichnet. Gründe waren unter anderem eine niedrigere Bewertung und ein niedrigerer Veräußerungserlös der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im Vorjahresvergleich, höhere Zinsaufwendungen. Den größten Anteil hatte ein positiver Steuereffekt im Vorjahr.

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Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Gewinn im Neunmonatszeitraum 392 Millionen nach 1,13 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Konsensschätzung der Analysten lag bei 384 Millionen Euro. Je Aktie betrug der Gewinn in den neun Monaten 4,99 (Vorjahr 15,07, Schätzung 5,07) Euro.

Die Nettokaltmiete stieg um 3,6 Prozent auf rund 712 Millionen Euro von 688 Millionen im Vorjahr. Die Markterwartung in der Konsensschätzung von Visible Alpha lag bei 713 Millionen.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) stieg leicht, auf 569 Millionen Euro von 545 Millionen, erwartet worden waren 556 Millionen.

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Der Konzern gab an, keinen weiteren Refinanzierungsbedarf bis Herbst 2027 zu haben.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

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LEG Immobilien Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
03.11.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
15.10.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital

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