Die Aktie von LEG Immobilien ist für Anleger wieder interessant geworden. In Zeiten, in denen Technologiewerte unter Druck stehen, ist Betongold durchaus ein Thema.

Die Zahlen von LEG Immobilien für den Neunmonatszeitraum 2026 lagen, was die operative Entwicklung betrifft, sogar etwas über den Erwartungen der Analysten. Der Adjusted Funds From Operations (AFFO), den das Unternehmen als wesentliche Kennzahl bezeichnet, erreichte 190,1 Mio. Euro und lag damit um fast 5 Prozent über dem Vorjahreswert. Grund für diese Entwicklung war das gute Vermietungsergebnis und der Zuwachs bei den Zusatzservices. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Dienstleistungen in der Wohnungsbewirtschaftung.

Dividende über 3 Euro?

Der AFFO ist aber auch für die Aktionäre eine wichtige Kennzahl, denn er ist letztlich der Indikator, anhand dessen sich Dividendenfähigkeit und -höhe bemessen. Die Dividendenpolitik von LEG ist zudem eindeutig: 100 Prozent des AFFO sollen im Jahr 2027 wieder als Dividende für das Geschäftsjahr 2026 ausgeschüttet werden. Analysten blicken darüber hinaus auf die Verschuldung und etwaig drohende Abwertungen im Immobilienportfolio.

Schwieriger Markt bei großen Portfolios

Hier wiederum gibt es Ansatzpunkte zur Kritik. Der Verschuldungsgrad, der sogenannte Loan-to-Value, sank zwar auf 46,5 Prozent, blieb damit aber unter dem Ziel von rund 45 Prozent. Verantwortlich hierfür ist das schwächer als erwartet verlaufene Veräußerungsgeschäft. Lars von Lackum, CEO von LEG, hatte bereits im Oktober in einem Interview eingestanden, dass sich auch bei LEG die großen Portfolios derzeit schwerer verkaufen lassen als die kleineren und mittleren. Hinzu kommt, dass von Lackum weitere Portfolio-Abwertungen 2026 wohl nicht ausgeschlossen hat.

Fazit

Die Ausschüttung für 2026 von gut 3 Euro je Aktie dürfte eingetütet sein. Zudem befinden sich fast 25 Prozent der LEG-Anteile im Besitz von Grand City Properties, einer Tochter von Aroundtown. Weitere Zukäufe bis knapp unterhalb der Schwelle von 30 Prozent sind denkbar und könnten den Kurs beflügeln. In Zeiten, in denen Anleger nach sicheren Häfen suchen, rücken Immobilienaktien in den Fokus. Allerdings sollte hier beachtet werden, dass gerade fremdkapital-lastige Immobilienwerte bei steigenden Zinsen höhere Finanzierungskosten schultern müssen. Gelingt es der Aktie, den Widerstand bei 51/52 Euro zu knacken, ist technisch zumindest bis zur 200-Tage-Linie bei gut 54 Euro noch Luft.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.214 Prozent oder 13,6 Prozent p.a. (Stand: 21.11.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 25.11.26 um 9:46 Uhr.

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