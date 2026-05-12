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LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten Ergebnis

13.05.26 07:07 Uhr
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LEG Immobilien
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren haben dem Immobilienkonzern LEG (LEG Immobilien) Auftrieb gegeben. Die Nettokaltmiete wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 237,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 6,90 Euro pro Quadratmeter auf 7,15 Euro.

Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging jedoch um 5,9 Prozent auf 58,6 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies mit Investitionen im Gesamtjahr. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin hier ein Ergebnis von 220 bis 240 Millionen Euro an - das wäre ein neuer Rekord./mne/stk

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