Lega-Chef wirbt auf Corona-Maske für Trump

ROM (dpa-AFX) - Matteo Salvini, der Chef der rechten italienischen Lega, ergreift neuerdings auf besondere Art Partei im US-Wahlkampf. Der Oppositionsführer in Rom zeigte sich mehrfach mit einer Coronaschutz-Maske, auf der "Trump 2020" zu lesen war. Am Donnerstag veröffentlichte der 47 Jahre alte Politiker auf Facebook Bilder von sich mit diesem Mund-Nasen-Schutz bei einem Protest seiner Partei gegen die Steuerpolitik. Vor zwei Tagen postete der Ex-Innenminister auf Twitter ein Foto mit ähnlicher Maske aus dem Senat, der kleineren Parlamentskammer, in Rom. Salvini gilt seit langem als Fan von US-Präsident Donald Trump . Der Italiener war beim Maskentragen bisher während der Pandemie nicht immer ganz streng - wie der US-Präsident./pky/DP/men