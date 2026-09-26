Legacy Education stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Legacy Education hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Legacy Education 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,98 Prozent auf 20,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,660 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,17 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 80,06 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Legacy Education
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Legacy Education
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen