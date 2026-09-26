Legacy Education stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

26.09.26 06:35 Uhr

Legacy Education hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresviertel hatte Legacy Education 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,98 Prozent auf 20,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,660 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,17 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 80,06 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net