Lehrermangel: Teilzeitquote auf Zehnjahreshoch

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teilzeitquote bei Lehrkräften ist im vergangenen Schuljahr erneut auf den höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre gestiegen. Im Schuljahr 2022/2023 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) rund 724 800 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland tätig - davon 42,3 Prozent in Teilzeit. Im Schuljahr zuvor lag die Quote demnach noch bei 40,6 Prozent und war damit ebenfalls bereits der höchste Wert der vorherigen zehn Jahre, wie Destatis am Donnerstag mitteilte. Insbesondere Lehrerinnen waren von Teilzeitarbeit betroffen: Rund die Hälfte der Frauen an Schulen arbeitete in Teilzeit, mehr als doppelt so viel wie Lehrer, bei denen es nur rund ein Fünftel war.

Dabei gab es deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während in Hamburg (54,4 Prozent) und Bremen (49,9 Prozent) rund die Hälfte des Lehrpersonals an allgemeinbildenden Schulen in Teilzeit arbeitete, war es in Thüringen nur rund jede vierte Lehrkraft (24,1 Prozent) sowie gut jede fünfte (21,4 Prozent) in Sachsen-Anhalt./lfo/DP/mis