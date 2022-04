Leichtathletik trifft Schach in Norwegen: Die PUMA-Markenbotschafter Karsten Warholm und Magnus Carlsen sprechen über Spaß an ihrem Sport und über den Wettbewerb

Die PUMA-Markenbotschafter und Weltmeister Karsten Warholm und Magnus Carlsen fordern sich gegenseitig heraus, indem sie sich in die Welt des anderen wagen. In einem Interview mit dem Sportartikelhersteller PUMA sprechen die norwegischen Athleten darüber, wie sie mit dem Training und den Wettkämpfen in der Leichtathletik und im Schach begonnen haben. Dabei betonen sie, wie wichtig es ist, beim Sport Spaß zu haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005683/de/

PUMA Ambassadors and World Champions Karsten Warholm and Magnus Carlsen challenge themselves by entering each other’s worlds. (Photo: Business Wire)

"Alles beginnt damit, dass man einfach Spaß an dem hat, was man angeboten bekommt”, sagt Karsten. "Für mich war es das Wichtigste, mich mit Freunden zu treffen. Das war es, was mich immer wieder zurückkommen ließ.” Auch Magnus blickt auf seine Erfahrungen zurück: "Als ich acht Jahre alt war, habe ich sofort mit der Spezialisierung begonnen, aber damals habe ich noch nicht so darüber nachgedacht. Ich habe ständig Schach gespielt, nicht weil mich jemand dazu aufgefordert hat, sondern weil es mir Spaß gemacht hat.”

Der Schachweltmeister Magnus Carlsen und der 400-m-Hürden-Olympiasieger Karsten Warholm sprechen über Wettkämpfe und darüber, wie sie das höchste Niveau in ihren Disziplinen erreicht haben. "Ich glaube, irgendwann fängt man an, gegen sich selbst anzutreten”, sagt Magnus. "Wenn ich ein Spiel gewinne, aber keine gute Leistung gezeigt habe, werde ich nicht zufrieden sein.”

"Jemand hat einfach Spaß am Gewinnen, und jemand hasst es zu verlieren. Wenn ich gewinne, dann ist das gewissermaßen das, was ich von mir selbst erwarte. Ich denke, wenn man nicht wettbewerbsorientiert handelt, kann man es nicht bis auf die höchste Ebene schaffen”, erläutert Karsten.

Da beide in ihren Sportarten große Ziele erreicht haben, sprechen sie über den herausragendsten Moment ihrer Laufbahn. Karsten hat keine Zweifel: Tokio 2021 und sein Weltrekord bei den Olympischen Spielen. Magnus wird die norwegische Schachmeisterschaft (unter 11 Jahren) im Jahr 2000 immer in Erinnerung behalten, denn es war das erste Mal, dass er der Beste war.

Karsten und Magnus haben die gleichen norwegischen Wurzeln und sind sich einig, warum sie sich in der PUMA-Familie am besten aufgehoben fühlen.

Photographer: Olav Stubberud

Videographer: Bjørnar Verpeide

Glam & Styling: Charlotte Wold

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit über 70 Jahren treibt PUMA unermüdlich Sport und Kultur voran, indem das Unternehmen schnelle Produkte für die weltweit schnellsten Athleten entwickelt. PUMA vertreibt Performance- und vom Sport inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit etwa 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220419005683/de/