Siemens-Aktie tiefer: Siemens-Vorstandschef erhält etwas niedrigeres Gehalt

In seinem zweiten Jahr an der Spitze des Technologiekonzerns kam er auf eine Gesamtvergütung von 6,89 (2020/21: 6,94) Millionen Euro, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht für 2021/22 (per Ende September) hervorgeht. Das lag an einem geringeren Kurzfrist-Bonus, nachdem die Siemens AG beim Gewinn je Aktie wegen einer Milliardenabschreibung auf Siemens Energy hinter dem Vorjahreswert herhinkte. Der höhere Aktienbonus, der im abgelaufenen Jahr für 2018 ausgezahlt wurde, konnte das nicht ganz ausgleichen.

Busch hat den Chefposten bei Siemens seit Februar 2021 inne, vorher war er Stellvertreter von Joe Kaeser.

Im Geschäftsbericht weist Siemens auch die durchschnittliche Vergütung der knapp 70.000 Arbeitnehmer in Deutschland aus. Sie stieg 2021/22 um drei Prozent auf 102.000 Euro.

Die Siemens-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,61 Prozent auf 132,94 Euro.

