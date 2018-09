Dax spurtet im Schlussgeschäft über 12.000 Punkte

Frankfurt (Reuters) - Auch zur Wochenmitte haben europäischen Aktien keine klare Richtung gefunden.

Erst kurz vor Handelsschluss übernahmen die Optimisten das Ruder und hievten den Dax um 0,5 Prozent in die Höhe auf 12.032 Punkte. Der deutsche Leitindex hat damit die psychologisch wichtige 12.000er-Marke zurückerobert. Auch der EuroStoxx50 legte zu. Auslöser der Käufe in den letzten Minuten waren Spekulationen zu neuen Verhandlungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit. Der Dow-Jones-Index notierte zum europäischen Handelsschluss 0,6 Prozent höher. An der Wall Street stand die Vorstellung von Produkt-Neuheiten durch Apple am Abend (MESZ) im Fokus. Zudem löste ein Kommentar von Goldman Sachs bei den Chipwerten einen Ausverkauf aus.

Für größere Bewegungen nach oben oder unten fehlten die Impulse, fasste Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners die Stimmung zusammen. Anleger richteten ihren Fokus nun auf die Ratssitzung der EZB am Donnerstag. Die Währungshüter dürften nach Einschätzung von Experten die Weichen für einen Kurswechsel stellen und die billionenschweren Anleihenkäufe bis zum Jahresende auslaufen lassen. Die lockere Geldpolitik gilt als Hauptgrund für die Aktien-Rally in den vergangenen Jahren.

Doch mehr noch fieberten viele Anleger auch diesseits des Atlantiks der Apple-Präsentation am Hauptsitz im kalifornischen Cupertino entgegen. Börsianer erwarten, dass Apple seine jüngste iPhone-Generation mit neuen Funktionen ausgestattet hat, für die Kunden auch gerne tiefer in die Tasche greifen. Es kursierten Preise von über 1000 Dollar für ein neues iPhone. Die Aktien lagen zum europäischen Handelsschluss leicht im Minus, nachdem sie zuvor noch 1,8 Prozent verloren hatten. Am Dienstag hatten die Titel 2,5 Prozent zugelegt.

ZARA-MUTTER ZIEHT MIT AUSBLICK ANLEGER AN

Für lange Gesichter auf beiden Seiten des Atlantiks sorgte Goldman Sachs: Die US-Investmentbank äußerte sich in einer Kurzstudie zu US-Chipwerten mit Blick auf ein Überangebot an Speicherchips kritisch und stufte einige US-Werte herunter. Dies löste einen Ausverkauf bei den Aktien von Halbleiter-Herstellern aus. Der vielbeachtete Index für den Sektor - der Philadelphia Sox - fiel zeitweise um über drei Prozent. Dax-Anleger warfen Infineon aus ihren Depots. Die Aktien des vor allem für die Autoindustrie produzierenden Konzerns brachen um 5,5 Prozent ein. Im EuroStoxx50 hielten ASML die rote Laterne mit einem Abschlag von fast vier Prozent.

Ganz unten im Dax standen auch die Aktien von E.ON und RWE. E.ON bekräftigte zwar nach der Gewinnwarnung des britischen Konkurrenten SSE seine Prognose. Doch nahmen die Anleger dennoch Reißaus, denn der Konzern gehört zu den fünf größten Versorgern in Großbritannien. E.ON-Aktien fielen um 3,6 Prozent, RWE-Papiere um 3,5 Prozent. Noch schlimmer erwischte es SSE mit einem Kurssturz von über acht Prozent, womit sie im "Footsie" das Schlusslicht waren. Ersten Berechnungen des Unternehmens zufolge hat sich der Gewinn im ersten Halbjahr halbiert.

In Madrid machte der Modekonzern Inditex den Anlegern mit dem Halbjahresbericht Kauflaune. Die Aktien stiegen um etwa vier Prozent und führten damit die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an. Dem Management zufolge kommt die Herbst-/Winterkollektion bei den Kunden gut an, was im zweiten Halbjahr die Kassen bei der Tochter Zara klingeln lassen dürfte.