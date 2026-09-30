DAX 25.568 +0,7%ESt50 6.357 +0,6%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,17 -1,6%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.542 -0,4%Euro 1,1343 -0,0%Öl 102,7 +0,1%Gold 4.194 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Leichte Erholung

Gerresheimer macht im zweiten Quartal Boden gut - Aktie hebt ab

Gerresheimer macht im zweiten Quartal Boden gut - Aktie hebt ab

Gerresheimer hat im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Jahresauftakt zugelegt, bleibt im Jahresvergleich aber unter dem Vorjahresniveau.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29.38 EUR 1.94 EUR 7.07 %
Charts | News | Analysen

Nach einem sehr verhaltenen Start in das Geschäftsjahr hat Gerresheimer im zweiten Quartal etwas an Boden gut gemacht. Gegenüber den angepassten Werten aus dem Vorjahreszeitraum ist der Anbieter von Injektionssystemen und Pharma-Spezialverpackungen aber nur im Segment Containment & Delivery Systems gewachsen. Gerresheimer setzt nach wie vor auf ein stärkeres zweites Halbjahr.

Werbung

Umsatz und bereinigtes EBITDA rückläufig

Der Umsatz betrug nach vorläufigen Zahlen 578 Millionen Euro nach angepassten 614 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 102 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr auf Basis angepasster Zahlen bei 126 Millionen Euro gelegen hatte. Die entsprechende Marge betrug 17,6 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal legten sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn zu.

Containment & Delivery Systems wächst

Der Bereich Containment & Delivery Systems verzeichnete gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein leichtes Umsatz- und Gewinnwachstum bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,9 Prozent. Im Segment Primary Injectable Solutions schrumpften sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn deutlich. Die Marge betrug 9,7 Prozent. Das Segment Moulded Glass verzeichnete einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang im zweiten Quartal. Die Marge lag bei 14,9 Prozent.

Verkauf von zwei Sparten schreitet voran

Der im Juli angekündigte Verkauf von zwei Sparten kommt voran. Der Vollzug des Verkaufs von Centor werde kurzfristig erwartet, so Gerresheimer. Der Verkauf von Primary Packaging Plastics soll im ersten Halbjahr 2027 über die Bühne gehen.

Werbung

Gerresheimer will mit den erwarteten Mittelzuflüssen die eigene Kapital- und Finanzierungsstruktur verbessern und den Verschuldungsgrad reduzieren.

Halbjahreszahlen im November erwartet

Die vollständigen Halbjahreszahlen will der Konzern voraussichtlich Ende November veröffentlichen.

Die Gerresheimer-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 7,36 Prozent auf 29,46 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Aktuelle Gerresheimer Aktie News

Werbung

Gerresheimer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.09.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.