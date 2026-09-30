Gerresheimer macht im zweiten Quartal Boden gut - Aktie hebt ab

Leichte Erholung

30.09.26 09:52 Uhr

Gerresheimer hat im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Jahresauftakt zugelegt, bleibt im Jahresvergleich aber unter dem Vorjahresniveau.

Nach einem sehr verhaltenen Start in das Geschäftsjahr hat Gerresheimer im zweiten Quartal etwas an Boden gut gemacht. Gegenüber den angepassten Werten aus dem Vorjahreszeitraum ist der Anbieter von Injektionssystemen und Pharma-Spezialverpackungen aber nur im Segment Containment & Delivery Systems gewachsen. Gerresheimer setzt nach wie vor auf ein stärkeres zweites Halbjahr.

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Umsatz und bereinigtes EBITDA rückläufig

Der Umsatz betrug nach vorläufigen Zahlen 578 Millionen Euro nach angepassten 614 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 102 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr auf Basis angepasster Zahlen bei 126 Millionen Euro gelegen hatte. Die entsprechende Marge betrug 17,6 Prozent. Gegenüber dem ersten Quartal legten sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn zu.

Containment & Delivery Systems wächst

Der Bereich Containment & Delivery Systems verzeichnete gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein leichtes Umsatz- und Gewinnwachstum bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,9 Prozent. Im Segment Primary Injectable Solutions schrumpften sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn deutlich. Die Marge betrug 9,7 Prozent. Das Segment Moulded Glass verzeichnete einen leichten Umsatz- und Gewinnrückgang im zweiten Quartal. Die Marge lag bei 14,9 Prozent.

Verkauf von zwei Sparten schreitet voran

Der im Juli angekündigte Verkauf von zwei Sparten kommt voran. Der Vollzug des Verkaufs von Centor werde kurzfristig erwartet, so Gerresheimer. Der Verkauf von Primary Packaging Plastics soll im ersten Halbjahr 2027 über die Bühne gehen.

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Gerresheimer will mit den erwarteten Mittelzuflüssen die eigene Kapital- und Finanzierungsstruktur verbessern und den Verschuldungsgrad reduzieren.

Halbjahreszahlen im November erwartet

Die vollständigen Halbjahreszahlen will der Konzern voraussichtlich Ende November veröffentlichen.

Die Gerresheimer-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 7,36 Prozent auf 29,46 Euro.

DOW JONES