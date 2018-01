Leichter Stimmungsdämpfer in Wirtschaft der Euro-Zone zu Jahresbeginn

Brüssel (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich zu Jahresbeginn leicht eingetrübt.

Das entsprechende Barometer fiel im Januar um 0,6 auf 114,7 Punkte, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Trotz des leichten Rückgangs tendierte das Barometer noch immer auf hohem Niveau, nachdem es im Dezember den besten Wert seit 17 Jahren erreicht hatte. Die Stimmung blieb in der Industrie stabil und trübte sich bei Dienstleistern und auch im Einzelhandel ein. Am Bau und auch bei den Verbrauchern stieg sie hingegen.