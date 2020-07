Google-Mutter Alphabet übertrifft Erwartungen trotz Gewinneinbruch - Alphabet-Aktie nachbörslich freundlich

Alphabet hat sich nach US-Börsenschluss am Donnerstag in die Bücher des zweiten Quartal 2020 schauen lassen.

Höhere Kosten und sinkende Werbeeinnahmen während der Corona-Pandemie haben den Google-Mutterkonzern belastet. Der Gewinn brach im Jahresvergleich von 9,95 Milliarden auf 6,96 Milliarden Dollar (5,87 Mrd Euro) ein, wie der Internetriese am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Google-Mutter vermeldete einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,13 US-Dollar. Damit überbot der Konzern die Analystenprognosen in Höhe von 7,96 US-Dollar je Anteilsschein. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet ein EPS in Höhe von 14,21 erwirtschaftet.

Alphabets Geldmaschine - das Anzeigengeschäft von Google - erhielt in der Krise einen seltenen Dämpfer. Insgesamt schrumpften die Erlöse des Konzerns um rund zwei Prozent auf 38,3 Milliarden Dollar. Hier hatten Experten in den vorher abgegebenen Schätzungen durchschnittlich 37,30 Milliarden US-Dollar erwartet. Stark entwickelten sich indes die Werbeerlöse der Video-Tochter Youtube, hier gab es ein Plus von sechs Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar. Googles Cloud-Geschäft legte sogar um 43 Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar zu.

Obwohl Alphabet die Markterwartungen übertraf, fiel die erste Reaktion der Anleger nachbörslich verhalten aus. Die an der NASDAQ notierte Alphabet-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 2,1 Prozent höher bei 1.563,55. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs aber auch schon um 14,5 Prozent zugelegt.

Redaktion finanzen.net und dpa-AFX

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, anchinthamb / Shutterstock.com