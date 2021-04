Leichtere Kurse zur Wochenmitte: DAX bleibt insgesamt fest

Wir sahen eine Konsolidierung auf hohem Niveau, damit bleibt der DAX über dem Osterlevel. Ein positives Zeichen im Chartbild. Alle Infos dazu finden Sie im LS-X-Marktbericht.

Ruhige Nach-Osterzeit

Nach der Osterüberraschung mit neuen Rekorden hat sich der DAX heute beruhigt und einen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Auf die Gesamtsituation kamen wir am Morgen zu sprechen, wie hier im Video zu sehen ist:

Nach dem unveränderten Handelsstart folgte zunächst ein kurzes Eintauchen in die Kursregionen des Vortages, bevor wir unter das Tief vom Dienstag rutschten. Dabei war die 15.200 Punkte über mehrere Stunden eine Unterstützung, doch am Nachmittag fiel diese Marke dann mit etwas schwächeren Notierungen an der Wall Street.

Dennoch ist von Abgabedruck wenig zu spüren, vielmehr konsolidiert der DAX auf hohem Niveau und engt dabei die Bandbreite seiner Bewegungen weiter ein. Nur 82 Punkte lagen heute zwischen den Tief und dem Hoch im XETRA-Handel, wie diese Übersicht hier noch einmal aufzeigt:

Eröffnung 15.221,23 Tageshoch 15.242,73 Tagestief 15.160,28 Vortageskurs 15.212,68 Schlusskurs 15.176,36

Nachbörslich gab es bisher keine weiteren Bewegungen. An der Wall Street warten die Marktteilnehmer auf das FOMC Protokoll um 20.00 Uhr.

Der Intraday-Verlauf ist an dieser Stelle zu sehen:

Ab 20:00 Uhr unserer Zeit werden diese "Minutes" vom FOMC Protokoll erwartet, die Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs der FED geben wird.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Verlierer waren heute die Automobilwerte, die gestern noch zulegten. Nachdem die US-Absatzzahlen gut waren, verzeichnete der Heimatmarkt im ersten Quartal kräftige Abschläge. Von Januar bis Ende März wurden rund 656.450 fabrikneue Pkw verkauft, was 6,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum entspricht. Zwar stiegen die Neuzulassungen im Monat März wieder, doch konnte dies die Statistik nicht umkehren.

Beiersdorf legte vorläufige Zahlen vor, die einen Umsatzanstieg von organischen 6,3 Prozent auf 1,945 Milliarden Euro im ersten Quartal auswiesen. Nach 1,91 Milliarden Euro war dies eine sehr positive Meldung.

Der Mittagsblick auf die Märkte zeigte die zyklischen Werte als Tagesgewinner auf:

Dies änderte sich bis zum Abend nicht. Henkel und Deutsche Wohnen führten den DAX an.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die zweite Tageskerze ist nun rot, hat jedoch die Kurslücke nicht geschlossen. Damit kann sich der Trend halten und ist noch nicht gebrochen, wie das mittelfristige Chartbild aufzeigt:

Sollte der Index unter die Kurslücke rutschen, könnte der Markt eine kleine Umkehrformation ausbilden. Bis dahin ist jedoch nichts entschieden.

Gerne bereiten wir dazu am Donnerstag wieder mit Imgmar Königshofen auf unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr weitere Handelsimpulse vor.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

