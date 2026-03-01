DAX23.813 +1,7%Est505.795 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 -0,3%Nas22.729 +0,1%Bitcoin59.934 +1,7%Euro1,1644 +0,1%Öl90,85 +1,2%Gold5.211 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas tiefer -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, CATL, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum Milliarden-Offensive bei AT&T sprengt Analystenerwartungen: Aktie regt sich kaum
Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte Procept Biorobotics: Revolution in der Urologie und ein 10-Millionen-Dollar-Signal an die Märkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Leitzinsen im Blick

EZB-Rat signalisiert Geduld: Mitglieder plädieren für abwartende Haltung

10.03.26 14:01 Uhr
Zinskurs der EZB: Ratsmitglieder sprechen sich für vorerst vorsichtige Haltung aus | finanzen.net

Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) plädieren angesichts der deutlich veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür, dass sich die EZB ausreichend Zeit für die Analyse lässt.

"Es ist... von entscheidender Bedeutung, nicht überstürzt zu handeln, sondern wohlüberlegt vorzugehen und das Szenario gründlich abzuwägen, während man gleichzeitig abwartet, wie sich die Situation entwickelt", sagte der österreichische Notenbankchef Martin Kocher in Wien, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Wer­bung

Gediminas Simkus, Gouverneur der litauischen Zentralbank, sagte, die EZB solle ihre Politik angesichts der außergewöhnlichen Volatilität nicht bei jeder Marktbewegung neu bewerten, sondern Ruhe bewahren und bei ihrer nächsten Sitzung am 19. März Bilanz ziehen. "Wenn man am Morgen anfängt, über Geldpolitik nachzudenken, kommt man am Abend vielleicht zu ganz anderen Überlegungen", sagte Simkus unter Verweis auf die starken Schwankungen des Ölpreises.

Der Rat werde in der nächsten Woche diskutieren und versuchen, alle möglichen Auswirkungen der Ereignisse im Iran auf die europäische Wirtschaft zu bewerten. "Aber ich würde sagen, dass wir im Moment auf unserem Kurs bleiben sollten', sagte Simkus in Vilnius.

Auf derselben Veranstaltung plädierte auch Madis Muller, der estnische Notenbankchef, für eine maßvolle Reaktion und sagte, die EZB müsse abwägen, ob der Energiepreisschock vorübergehend sei oder eine längerfristige Verschiebung darstelle. "Auch wenn wir keine überstürzten Entscheidungen treffen sollten, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Änderung der Leitzinsen eher in Richtung einer Erhöhung als in die entgegengesetzte Richtung geht, in den letzten Wochen wohl gestiegen", sagte Muller in einer Podiumsdiskussion.

Wer­bung

"Wir sollten zunächst abwarten, ob sich der Anstieg der Energiepreise, den wir derzeit erleben, als vorübergehend erweist oder nicht, wie es beim letzten Mal der Fall war", fügte er hinzu.

DJG/hab/apo

DOW JONES

Bildquellen: telesniuk / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com