Lemke: Tourismus muss sich den Problemen der Klimakrise stellen

BERLIN (dpa-AFX) - Umweltfreundliche Urlaubsorte sind nach Ansicht von Umweltministerin Steffi Lemke die Zukunft. "Immer mehr Tourismusziele in Deutschland richten sich auf nachhaltige und damit zukunftsfähige Angebote aus", sagte die Grünen-Politikerin bei einer Preisverleihung für nachhaltige Tourismusorte am Mittwoch in Berlin. Mit Blick auf die Klimakrise sei der Tourismus ein Stück weit zugleich Verursacher und Opfer. Es sei aber "kein Luxusgut, was weg kann, wir werden auch in Zukunft noch reisen wollen und reisen sollen", sagte Lemke. "Damit das möglich ist, muss sich der Tourismus mit diesen Problemen beschäftigen und sich ihnen stellen und nachhaltiger werden."

Positivbeispiel ist dem Wettbewerb des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und Umweltministeriums zufolge die Tourismusregion Bliesgau. Der saarländische Urlaubsort setzte sich gegen die Sächsische Schweiz auf Platz zwei und das Allgäu auf Platz drei durch. Aus ganz Deutschland lagen 44 Bewerbungen vor. Bewertet wurden der Schutz sowie nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und der Erhalt des Natur- und Kulturerbes./edi/DP/jha