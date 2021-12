Lemke und Habeck: Versorgung trotz Kraftwerksabschaltung gewährleistet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) haben betont, dass die Atomkraftwerke Brokdorf, Grohnde und Gundremmingen C "spätestens zum 31. Dezember 2021 endgültig vom Netz" gehen sollen und die Versorgungssicherheit dennoch gewährleistet bleibe. Damit werde planmäßig "eine weitere wichtige Etappe des 2011 beschlossenen Atomausstiegs vollzogen und die nukleare Sicherheit hierzulande deutlich erhöht", erklärten sie in einer Mitteilung. "Die in den vergangenen Jahren gestiegene und im internationalen Vergleich sehr hohe Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland bleibt gewährleistet."

Lemke betonte, der Atomausstieg mache "unser Land sicherer" und helfe, radioaktiven Abfall zu vermeiden. "Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossen, gesetzlich klar geregelt und gilt", erklärte Habeck. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin gewährleistet. Jetzt kommt es darauf an, den Umbau unserer Energieversorgung konsequent voranzutreiben." Die sichere Versorgung mit nachhaltig erzeugtem Strom sei eine zentrale Voraussetzung dafür, die Wirtschaft und Industrie auf Klimaneutralität auszurichten und so nachhaltigen Wohlstand schaffen zu können. Zuvor hatte es Forderungen gegeben, die Abschaltung abzusagen oder aufzuschieben. Zuletzt hatte der designierte CDU-Chef Friedrich Merz Sympathie für Atomstrom gezeigt.

