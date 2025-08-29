Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Bei der Lenovo Group-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 1,21 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,21 EUR. In der Spitze gewann die Lenovo Group-Aktie bis auf 1,21 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,21 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 1,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lenovo Group-Aktie 39,16 Prozent zulegen. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lenovo Group-Aktie 31,14 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Lenovo Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 USD aus.
Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 HKD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor
