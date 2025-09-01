DAX23.810 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,76 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit Abschlägen

02.09.25 09:25 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,20 EUR 0,00 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 1,19 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,20 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 13.025 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,26 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lenovo Group-Aktie liegt somit 43,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 USD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lenovo Group 146,97 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

mehr Analysen