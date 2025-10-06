Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 1,25 EUR.

Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 1,8 Prozent auf 1,25 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,25 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,26 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 27.750 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,390 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 USD.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146,97 Mrd. HKD im Vergleich zu 120,76 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.

