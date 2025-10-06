DAX24.372 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Vormittag südwärts

06.10.25 09:27 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 1,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,26 EUR -0,01 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 1,8 Prozent auf 1,25 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Lenovo Group-Aktie ging bis auf 1,25 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,26 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 27.750 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,390 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,058 USD.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,32 HKD. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 146,97 Mrd. HKD im Vergleich zu 120,76 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lenovo Group ein EPS in Höhe von 0,129 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

