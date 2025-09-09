Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,4 Prozent auf 1,23 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,4 Prozent auf 1,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,23 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.000 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 27,04 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.
Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 USD je Lenovo Group-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 146,97 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umgesetzt.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 30.10.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,130 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie
Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen
Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer
Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2012
|Lenovo Group overweight
|Morgan Stanley
|17.08.2012
|Lenovo Group buy
|Citigroup Corp.
|09.01.2012
|Lenovo Group overweight
|HSBC
|20.10.2011
|Lenovo Group kaufen
|Asia Investor
|28.09.2011
|Lenovo Group outperform
|Macquarie Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.06.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|03.05.2012
|Motorola Mobility equal-weight
|Barclays Capital
|07.02.2012
|Lenovo Group neutral
|Nomura
|31.01.2012
|Motorola Mobility neutral
|Nomura
|19.08.2011
|Motorola Mobility perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2012
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|31.10.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.08.2011
|Motorola Mobility underperform
|Raymond James Financial, Inc.
|19.01.2011
|Motorola Mobility sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|07.02.2008
|Lenovo Finger weg
|Asia Investor
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen