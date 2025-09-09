DAX23.761 +0,2%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
Lenovo Group im Fokus

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag mit Aufschlag

10.09.25 09:25 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,4 Prozent auf 1,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,22 EUR 0,05 EUR 4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:15 Uhr konnte die Aktie von Lenovo Group zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,4 Prozent auf 1,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,23 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.000 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lenovo Group-Aktie somit 27,04 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lenovo Group-Aktie.

Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 USD je Lenovo Group-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 146,97 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lenovo Group 120,76 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Lenovo Group wird am 30.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,130 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
