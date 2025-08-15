DAX23.672 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,88 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lenovo Group im Fokus

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group bricht am Mittag nach oben aus

11.09.25 12:05 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group bricht am Mittag nach oben aus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 1,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,28 EUR 0,07 EUR 5,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 11:57 Uhr 5,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,26 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 32.800 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,68 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 53,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,058 USD belaufen.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,130 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lenovo Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lenovo Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lenovo Group Ltd. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen