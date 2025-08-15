Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group bricht am Mittag nach oben aus

Lenovo Group im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lenovo Group. Zuletzt sprang die Lenovo Group-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 1,28 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Lenovo Group-Papiere um 11:57 Uhr 5,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lenovo Group-Aktie bei 1,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,26 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 32.800 Lenovo Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 1,68 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 53,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,058 USD belaufen.

Lenovo Group veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lenovo Group ein EPS von 0,16 HKD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lenovo Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 120,76 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Lenovo Group am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lenovo Group-Gewinn in Höhe von 0,130 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor